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Основные задачи Парламента РК назвал Касым-Жомарт Токаев

15 Января 2021 11:50
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Основные задачи Парламента РК назвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал основные задачи Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед Парламентом стоят две важные задачи. Это - принятие качественных законов и стать центром решения актуальных проблем. В целом, необходимо совершенствовать законодательную систему страны комплексным образом. Депутаты всегда должны держать руку на пульсе общественной жизни. Всегда нужно помнить, что наш народ ждет от нас положительных изменений», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заседани я Палат Парламента.

Напомним, сегодня состоялась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении ранее отметил, что в течение пяти лет в стенах Парламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом инициировать закон, подготовили около 60 законопроектов.


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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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