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    12:23, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Основные задачи нацпроекта по развитию АПК назвал глава Минсельхоза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По поручению Главы государства, министерством разработан Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

    «В соответствии с поручениями Главы государства определены следующие основные задачи Нацпроекта:

    - первое: повышение производительности труда в 2,5 раза;

    - второе: обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства;

    - третье: увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%;

    - четвертое: стабильное повышения доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов», - сказал в ходе заседания Правительства Ербол Карашукеев.

    Как пояснил министр, для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы. Развитие семеноводства, по словам главы ведомства, планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием.

    «Одним из приоритетных направлении Нацпроекта будет развитие производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий. Сегодня в пуле инвестиционных проектов 194 – это новые проекты по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и соответственно дополнительный экспорт в объеме. Это в конечном итоге позволит достичь поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза, с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до 70%», - сказал Ербол Карашукеев.

    Приоритетом Нацпроекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

    Это позволит, как отметил глава Минсельхоза, вовлечь как минимум 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью. В течение 5 лет планируется реализовать 582 инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн тенге.

    «В результате реализации Нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тысяч человек тем самым повысить доходы 1 млн сельских жителей», - подчеркнул министр.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Нацпроекты
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