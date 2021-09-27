Основные вехи в отношениях Казахстана и Туркменистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День Независимости Туркменистана 27 сентября мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, который был подготовлен государственным информационным агентством Туркменистана (ТДХ) (туркм. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) специально для МИА «Казинформ».

Отношения между Казахстаном и Туркменистаном берут начало с 1992 года. За это время странам общими усилиями удалось достигнуть положительного результата в самых разных направлениях.

Уже первые официальные визиты Президента Туркменистана в Казахстан в мае 2007 года и главы Казахстана в Ашхабад в сентябре 2007 года наглядно продемонстрировали приоритеты сотрудничества двух стран, и прагматичный подход к их реализации. Пройдёт несколько лет и договорённости, достигнутые по итогам туркмено-казахстанских переговоров на высшем уровне, увенчаются конкретным результатом - вводом в действие прямого железнодорожного сообщения между соседними странами.

В рамках состоявшегося в мае 2013 года государственного визита туркменского лидера в Республику Казахстан, Президенты двух стран приняли участие в торжественной церемонии открытия туркмено­казахстанского участка железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран.

Торжества по этому случаю были организованы на приграничных железнодорожных станциях Болашак и Серхетяка, куда прибыли высокие гости, а также у Государственной границы, где находится «нулевой километр» новой стальной магистрали. Общая длина стального пути, пролегающего от казахстанских степей через Каракумы в горную провинцию Гулистан на севере Ирана, составляет 900 километров. Из них самый протяженный, почти 700-километровый участок магистрали приходится на территорию Туркменистана. В кратчайший срок, в сложных природных и климатических условиях туркменские железнодорожники проложили

444 километра магистрали - от железнодорожной станции Берекет через населенный пункт Гызылгая до Государственной границы с Казахстаном, где вырос новый поселок Серхетяка. Именно это и стало залогом общего успеха, слаженной и эффективной работы специалистов двух стран.

В рамках торжеств состоялся запуск ещё одного масштабного проекта - межгосударственной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), проложенной между Туркменистаном и Республикой Казахстан.

Накануне этого события в Нур-Султане с большим успехом прошли переговоры на высшем уровне, во время которых получила свое убедительное подтверждение готовность сторон задействовать весь потенциал традиционно дружественного партнёрства, базирующегося на принципах долгосрочности, равенства и взаимной выгоды. По итогам встречи был подписан солидный пакет документов, призванных активизировать связи по широкому спектру направлений.

Туркменистан и Казахстан являются одними из крупнейших в Евразии производителей и поставщиков углеводородов. Мощная ресурсная и промышленная база, транзитные возможности позволяют нашим странам осуществлять крупномасштабные, во многом уникальные проекты по доставке энергоносителей на международные рынки.

Ярким примером тому служит успешное строительство газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, в торжественной церемонии ввода в строй которого в декабре 2009 года приняли участие главы этих государств.

В настоящее время газопровод Центральная Азия - Китай включает в себя три параллельных линии (А, В и С), протяжённость каждой из которых составляет 1830 км, а их общая мощность - 55 миллиарда кубометров газа в год.

Историческим событием международного значения стала Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная Президентами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана на V Саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся 12 августа 2018 года в городе Актау.