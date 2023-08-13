Основные участки подтоплений в Алматы ликвидированы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили, что основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора с арычных систем, организованы ночные дежурства. По прогнозу РГП «Казгидромет» сильные осадки с перерывами ожидаются в течение трех ближайших суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 21:00 в горных и предгорных районах Алматы выпало 34 мм осадков при среднегодовой норме осадков на август 34 мм. К ликвидации последствий ливня привлекли 1008 дорожных рабочих и 640 единиц техники. Дополнительно силами 52 мобильных бригад подрядных и подведомственных организаций проводились работы по расчистке ливнеприемников от наносного мусора, обеспечению функционирования насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод. Во время дождя упало 8 деревьев, проведены работы по расчистке мест, пострадавших нет», - проинформировали в акимате города.

Сообщается, что в 2023-2024 годах будет завершена реконструкция 276 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей.

Ранее из-за сильного ливня в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий.