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    23:10, 12 Август 2023 | GMT +6

    Основные участки подтоплений в Алматы ликвидированы

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    Фото: t.me/kris_p_almaty_official
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили, что основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора с арычных систем, организованы ночные дежурства. По прогнозу РГП «Казгидромет» сильные осадки с перерывами ожидаются в течение трех ближайших суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 21:00 в горных и предгорных районах Алматы выпало 34 мм осадков при среднегодовой норме осадков на август 34 мм. К ликвидации последствий ливня привлекли 1008 дорожных рабочих и 640 единиц техники. Дополнительно силами 52 мобильных бригад подрядных и подведомственных организаций проводились работы по расчистке ливнеприемников от наносного мусора, обеспечению функционирования насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод. Во время дождя упало 8 деревьев, проведены работы по расчистке мест, пострадавших нет», - проинформировали в акимате города.

    Сообщается, что в 2023-2024 годах будет завершена реконструкция 276 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей.

    Ранее из-за сильного ливня в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий.



    Теги:
    Акимат Алматы Видео Казгидромет МЧС Погода Происшествия, ЧС
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