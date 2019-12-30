Основные события, повлиявшие на экономику страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» представляет свою версию главных событий в экономике Казахстана и предлагает вспомнить, чем запомнился финансовый год.Уходящий год был насыщен на события, которые оказали влияние на экономику страны. По мнению редакции, основные события пришлись на вторую половину года.

Смена главы Нацбанка

В конце февраля 2019 года Данияра Акишева на посту председателя Национального банка РК сменил Ерболат Досаев. Задачи, стоящие перед Национальным банком, остались прежними: совершенствование денежно-кредитной политики, оздоровление банковского, финансового и реального секторов, нахождение баланса между стабильностью цен и экономическим ростом.

Кроме того, регулятору вместе с Правительством необходимо выработать систему решений по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста в целях повышения уровня жизни населения.

«Экономика простых вещей»

Хоть программа была утверждена Правительством в декабре 2018 года, заработала она фактически в марте 2019 года. По поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева на программу льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» выделено 600 млрд тенге, из которых 400 млрд тенге будут направлены на развитие производства промышленных товаров и отдельных видов услуг.

Предполагается, что реализация программы льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» к 2025 году обеспечит рост налоговых поступлений на более чем триллион тенге.

Списание долгов

26 июня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Указом Правительству поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженностей по беззалоговым потребительским займам. Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Тысячи казахстанцев попавших в трудную жизненную ситуацию получили возможность избавиться от кредитных долгов.

Создание Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

3 июля 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Находиться Агентство будет в Алматы. Председателем Агентства назначена Мадина Абылкасымова.

Перенос всеобщего декларирования

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения».

Закон предусматривает перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию. На первом этапе - с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе - с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.

Объединение Jýsan Bank и First Heartland Bank

2 сентября было заявлено о завершении объединения Jýsan Bank и First Heartland Bank. Объединенный банк получил название First Heartland Jýsan Bank.

Напомним, в феврале АО «First Heartland Securities» приобрел 99, 5% простых акций АО «Цеснабанк». В апреле «Цеснабанк» объявил о смене своего названия на АО «First Heartland Jýsan Bank» с розничным брендом «Jýsan Bank». В июне было объявлено о том, что АО «First Heartland Bank» присоединится к «First Heartland Jýsan Bank». В августе было принято решение о реорганизации в форме присоединения АО «First Heartland Bank» к АО «Jýsan Bank».

В результате объем активов объединенного банка - First Heartland Jýsan Bank - составил 1,264 трлн тенге. В рамках процесса объединения собственный капитал банка увеличился на 14%, до 144 млрд тенге, а средства клиентов превысили 620 млрд тенге.

Планы по переезду Нацбанка РК

Глава Национального банка РК Ерболат Досаев назвал сроки переезда регулятора в столицу. По его словам, это произойдет в 2020 году. Ему также пришлось прокомментировать опасения экспертов, что вслед за регулятором в столицу могут последовать головные офисы коммерческих банков и офисы международных финансовых институтов, что плохо скажется на развитии финансового рынка.

Ерболат Досаев заявил, что не видит тенденции, что банки «снимутся» и переведут свои головные офисы в Нур-Султан. По его словам, в процессе реорганизации Национального банка и выделении из него самостоятельного центрального государственного института, непосредственного подчиненного Президенту – Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, подразумевается, что агентство будет размещаться в Алматы. Он выразил уверенность, что статус финансового центра Алматы не потеряется.

Заявление о выпуске новой монеты

В октябре Национальный банк объявил о том, что в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом в 200 тенге. В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.

Улучшение прогноза роста экономики

Национальный банк Казахстана пересмотрел в сторону повышения прогноз роста ВВП страны в текущем году до 4,2%. Ожидается, что в 2020 году экономика республики вырастет на 3,8%.