Основные проблемы водных ресурсов назвали в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения будет главным подходом к реализации нового Водного кодекса. Об этом заявили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное обсуждение по проекту концепции проекта Водного кодекса РК состоялось в столице с участием представителей Минэкологии и общественности. В ведомстве сообщили, что учитывая нарастающий кризис и угрозу истощения водных ресурсов, в проекте концепции Водного кодекса отражены текущие проблемы отрасли водосбережения.

«Основными проблемами водных ресурсов остаются их нерациональное использование и загрязнение, устаревшие технологии водопользования, ограниченность и угроза истощения водных ресурсов, вопросы совместного использования и охраны трансграничных вод. Действующий Водный кодекс, в основном, ориентирован на хозяйственное использование водных ресурсов, где вода рассматривается как средство достижения экономической выгоды, например, в сельском хозяйстве», - сказал руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев в ходе заседания.

В разрабатываемом проекте Водного кодекса предлагается закрепить принципы водосбережения, которые будут являться основой использования воды во всех отраслях экономики.

«Основным посылом нового Водного кодекса станет признание что вода – это основополагающий элемент окружающей природной среды, и вода необходима для жизни и абсолютно во всех видах экономической деятельности человека. В этом контексте охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения будет главным подходом в управлении водными ресурсами», - сказал руководитель управления.

Фото: пресс-служба Минэкологии