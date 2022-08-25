25 Августа 2022 16:11

Основные проблемы в отечественной науке назвал зампремьера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил основные проблемы в отечественной науке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан занимает 81 место из 130 стран по уровню экономической сложности, который отражает технологичность, наукоемкость экономики, сложность и диверсификацию экспорта стран. В сфере науки необходимо решить ряд системных проблем: устаревшая научная инфраструктура, сокращение числа ученых в два раза, слабое воспроизводство кадров, недостаточная результативность научных исследований», - сказал Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

По его словам, для решения проблем, сдерживающих развитие науки, в этом году принят ряд важных документов с соответствующим финансированием.

«Основные приоритеты и направления дальнейшего развития отрасли отражены в Концепции развития науки РК на 2022-2026 годы, которая утверждена 25 мая 2022 года. Комплексные меры по решению прикладных проблем национального уровня предусмотрены в Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», - добавил зампремьера.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал форсировать развитие науки и технологии. По его словам, больше половины населения занимается низкопроизводительным трудом.