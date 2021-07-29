Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины природных пожаров назвал заместитель председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Марат Хасенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в июле текущего года температура воздуха достигала +45ºС, что выше нормы

на 1-2ºС, а также был дефицит осадков, что способствовало высокому уровню пожарной опасности.

«С начала пожароопасного периода в стране зарегистрировано 485 лесных и 35 степных пожаров, а также более 2 тысяч загораний степных массивов. Несмотря на сложные погодные условия, удалось не допустить резкого роста природных пожаров. Кроме того, принимаемые оперативные меры по мобилизации сил и средств на тушение природных пожаров и загораний, позволили сократить площади, пройденные огнем на 9%», – сказал Марат Хасенов.

По его словам, основными причинами природных пожаров являются: грозовые разряды или так называемые «сухие грозы» – 47% случаев; нарушения требований пожарной безопасности населением – 48%, остальные 5% приходятся на нарушения пожарной безопасности при эксплуатации сельхозтранспорта и другие. В целях профилактики природных пожаров проведены работы по очистке от сухой растительности и горючего мусора вокруг 4 тысяч сельских населенных пунктов, создано свыше 21 тысячи километров минерализованных полос. Местным исполнительным органам вручено более 2 тысяч представлений о необходимости выполнения противопожарных мероприятий.

Как сообщил М.Хасенов, мобильными группами из числа сотрудников органов гражданской защиты, внутренних дел, природоохранных и лесных учреждений, местных исполнительных органов лесных и степных массивах проведено 9 905 рейдов. К административной ответственности привлечено более 2 589 лиц за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безопасности. В целях информирования населения о соблюдении требований пожарной безопасности в лесостепных массивах проведено более 7 тысяч выступлений в СМИ, свыше 37 тысяч инструктажей и сходов, круглых столов, с охватом более 170 тысяч человек.

По данным МЧС, наиболее крупные природные пожары зафиксированы

в Карагандинской и Акмолинской областях, в результате которых погибло 2 человека.

В заключение М. Хасенов сообщил, что, по сведениям «Казгидромета», в августе средняя за месяц температура воздуха и количество осадков ожидается около нормы. На большей части территории страны, в южных, центральных и западных регионах температура воздуха будет достигать +38ºС, что, однозначно, приведет к сохранению высокого уровня пожарной опасности.