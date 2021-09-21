Основные поставки казахстанской пшеницы и муки направят в Афганистан и Иран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В какие страны будут поставлять казахстанскую пшеницу и муку, рассказали в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, прогнозируемый объем валового сбора указанных культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га.

«Отмечу, что прогнозируемые объемы производства зерновых и зернобобовых культур с учетом переходящих остатков прошлых лет позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны. В новом сезоне основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на традиционные рынки: страны Средней Азии, Иран и Афганистан. За счет высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы в Китай», - сказал министр сельского хозяйства.

Напомним, по данным ведомства, всего по республике убрано 15,1 млн га зерновых и зернобобовых культур или 95% от их общей площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 14,5 млн га или 91,5%.