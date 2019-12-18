Основные показатели Министерства энергетики РК за 2016-2019 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обзор основных показателей Министерства энергетики РК достигнутых за 2016-2019 годы и трендов развития казахстанской энергетики публикует МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Тренд на рост добычи нефти

По предварительным итогам, объем добычи нефти за 2019 год составит порядка 90,4 млн тонн (2018 г. - 90,36 млн тонн).

Сохранение уровня добычи в 90 млн тонн является хорошим показателем, учитывая проведение капитальных ремонтов на крупных проектах (Тенгиз, Карачаганак и первый капитальный ремонт на Кашагане) в этом году. Несмотря на остановку основного производства (в период ремонта) объемы добычи успешно возобновлены и увеличены.

Положительная динамика ежегодной добычи наблюдается с 2017 года. В конце 2016 года с запуском Кашагана отечественная нефтедобыча вышла на новый уровень. Годовой объем добычи нефти в 2017 году вырос более, чем на 8 млн тонн до 86,2 млн тонн; в 2018 году на 4 млн. тонн до 90,36 млн тонн.

С конца 2015 года и в 2016 году наблюдался спад добычи из-за падения мировых цен на нефть. Это создавало большую неопределенность в вопросе реализации Проекта будущего расширения Тенгиза. Тем не менее, в 2017 году удалось форсировать и принять решение по финансированию Проекта будущего расширения Тенгиза.

Также в 2016 году начата реализация проектов на Карачаганаке по поддержанию полки добычи нефти на уровне 11-12 млн т/год. Срок реализации проектов запланирован был на период 2016-2020 годы с объемом инвестиций порядка 1,4 млрд долл. США.

Также в 2017 году дан старт подготовительных инженерно-технических и проектных работ по дальнейшему расширению производства на Этапе 1 освоения Кашагана. Благодаря проекту объем добычи на этапе 1 может достигнуть целевого уровня 420 тысяч баррелей в сутки в 2022 году.

В 2017 году Казахстан присоединился к инициативе ОПЕК по снижению уровня добычи нефти для стабилизации мировых цен.

Разработан Кодекс о недрах и недропользовании и новые налоговые преференции для активизации геологоразведки.

Важно отметить, что работа по улучшению инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородного сырья продолжилась и в 2019 году. Разработан пакет поправок по дальнейшему упрощению регулирования сферы недропользования и механизм электронного аукциона по предоставлению права недропользования.

Создание преференций для геологоразведки на море позволили активизировать с 2018 года реализацию морских проектов Исатай; Абай со стороны Казмунайгаза и партнера ENI; а также блок Женис, где участвуют Казмунайгаз и Лукойл.

Наряду с морскими проектами планируется активизировать геологоразведку на перспективных малоизученных территориях Казахстана.

Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается Государственная программа геологической разведки на 2021-2025 годы (будет принята в 2020 году).

Для изучения 5 перспективных бассейнов - Аральского, Сырдарьинского, Прииртышского, Шу-Сарысуйского, Северо-Тургайского - будут предусмотрены государственные инвестиции.

Повышение степени изученности бассейнов позволит в дальнейшем привлекать частные инвестиции в недропользование.

Производство нефтепродуктов

В сфере производства нефтепродуктов благодаря завершению в 2018 году модернизации нефтеперерабатывающих заводов увеличилась мощность и глубина переработки и обеспечено высокое качество нефтепродуктов по стандартам К-4 и К-5.

Завершение модернизации неоднократно откладывалось в 2015 и в 2016 годах. Совместно с Казмунайгазом были приняты меры по исполнению и ускорению сроков. В 2017 году завершена модернизация Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов. В 2018 году завершена модернизация Шымкентского завода.

Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах по итогам 2019 года составит 17,1 млн тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 5%. Производство нефтепродуктов в сравнении с 2018 годом выросло по бензинам на 15%, дизтопливу на 10%, авиатопливу на 75%.

Ранее внутренний рынок был зависим от импорта, его доля по некоторым видам нефтепродуктов превышала 40%, ежегодно возникали вопросы, связанные с дефицитом.

В 2019 году, для поддержания производства заводов с июля был открыт экспорт по автобензину. Ежемесячно на экспорт уходит порядка 20-30 тыс. тонн автобензина.

Таким образом, в среднесрочной перспективе прогнозируется профицит на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Проекты транспортировки нефти

В связи с ожиданием увеличения добычи нефти в среднесрочной перспективе, инициирован и поддержан проект увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума на казахстанском участке до 72,5 млн тонн в год (сегодня мощность 67 млн тонн, на казахстанском участке – 54 млн тонн в год).

Проект заключается в увеличении мощности главного экспортного маршрута страны, в том числе для Тенгиза до 43,5 млн тонн в год (сегодня – 36 млн тонн в год). Проект планируется реализовать до 2024 года.

В рамках улучшения транспортных маршрутов внутри страны, на нефтепроводе Кенкияк-Атырау реализуется проект реверса, который позволит увеличить поставки нефти до 6 млн тонн в год (сегодня техническая возможность только до 1 млн тонн) с западного Казахстана на Шымкентский и Павлодарский НПЗ.

В настоящее время основными поставщиками нефти на переработку для данных НПЗ осуществляется с месторождений Актюбинской и Кызылординской области. В связи с чем проект имеет стратегическое значение и направлен на обеспечение загрузки двух нефтеперерабатывающих заводов в будущем. Проект будет завершен в 2020 году.

Вклад крупных нефтегазовых проектов

С 2016 по 2019 годы поступления от реализации проекта Кашаган составили порядка 700 млн долларов США.

В период с 2004 по 2019 год консорциум НКОК инвестировал 14,6 млрд долларов США в развитие казахстанских предприятий, специалистов и инфраструктуры.

За период с 1998 по 2019 года реализовано 210 социально-инфраструктурных проектов на сумму 686 млн долларов США.

Ежегодный объем финансирования на социально-инфраструктурные проекты региона составляет 50 млн долларов США.

В 2019 году консорциумом НКОК достигнут рекордный уровень добычи в 390-400 тыс. баррелей в сутки.

Реализуемые с 2017 года Проекты расширения 1-го этапа Кашагана (стоимостью 2 млрд долларов США) направлены на достижение добычи в 420 тыс. баррелей в сутки в 2022 году и 500 тыс. баррелей в сутки в 2027 году.

В рамках дальнейшего развития Кашагана Министерство энергетики РК ожидает от консорциума НКОК концепцию полномасштабного освоения месторождения Кашаган и начало проектирования.

Карачаганакский проект за период реализации с 1997 года по 2019 год обеспечил поступления в бюджет республики порядка 34,8 млрд долларов США. Доля местного содержания за период реализации проекта составила 7,44 млрд долларов США. Оператор проекта Карачаганак Петролеум Оперейтинг работает более чем с 4 800 казахстанскими поставщиками и производителями.

С начала реализации проекта объем инвестиций в социально-инфраструктурное развитие региона составил 398 млн долларов США, реализовано 145 проектов.

Ежегодный объем финансирования на социально-инфраструктурные проекты Западно-Казахстанского региона составляет 30 млн долларов США.

Продление эффективной эксплуатации месторождения на долгосрочный период стало приоритетом работы ведомства. В 2019 году на Карачаганаке активно реализуются Проекты продления уровня добычи на Карачаганаке (стоимостью 4,5 млрд долл. США), которые позволят сохранить уровень добычи на долгосрочный период.

Тенгизский проект является основным драйвером нефтегазовой отрасли. Поступления от реализации проекта с 1993 по 2019 год превышают 143 млрд долларов США.

В развитие казахстанских предприятий, специалистов и инфраструктуры инвестировано свыше 32 млрд долларов США.

Всего за период с 1993 года по ноябрь 2019 года в социальное развитие региона инвестировано около 340 млн долларов США, завершено 110 проектов.

Ежегодный объем финансирования на социально-инфраструктурные проекты региона составляет 25 млн долларов США.

В 2019 году активно реализуется Проект будущего расширения Тенгиза (стоимостью 36,8 млрд долл. США), который позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года.

Фактическое освоение средств с начала проекта составляет 28,5 млрд долларов США, фактическая сумма закупа у казахстанских компаний составила 6,3 млрд долларов США.

Более тысячи казахстанских компаний прошли предквалификацию, 430 казахстанским компаниям были присуждены более 1000 контрактов для работ на Проекте (Тенизсервис, Ерсай, ПСН Казстрой, КИНГ-КГИТ).

Тенгизшевройл заключил 31 контракт с казахстанскими производителями, 18 из которых ранее с ТШО не работали.

За период с начала проекта 21 600 граждан Казахстана прошли специализированную подготовку и обучение рабочим профессиям. Создано более 48 000 рабочих мест для граждан РК.

Крупными иностранными сервисными компаниями приняты обязательства по местному содержанию: Бонатти от 65%, ГАТЕ от 80%, Велесстрой – 72%, Сенидми Курылыс – 73%, CCEP – 65%.

Таким образом, к 2025 году годовой объем добычи нефти по стране ожидается на уровне 105 млн тонн.

Реализация Послания Главы государства

В Послании Главы государства газификация северных регионов является приоритетным проектом, который имеет большое социальное значение. Своевременная реализация проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» стало приоритетом работы ведомства в 2019 году.

В этом году к 31 декабря Министерство энергетики РК планирует торжественно запустить магистральный трубопровод Сарыарка.

Будет принят в эксплуатацию газопровод с 5 автоматизированными газораспределительными станциями, газоизмерительной станцией и пунктом управления.

Нефтегазохимия

С 2015 года целенаправленная работа по развитию битумной отрасли показала свои результаты.

Объем производства битума с 2015 года вырос в 2 раза.

В 2016 году запущено основное производство битума на предприятии Каспийбитум.

В настоящее время в Казахстане работают 4 завода по производству дорожного битума, суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. Отечественное производство полностью обеспечивает потребность дорожной отрасли.

На Атырауском НПЗ с 2018 года начато производство ароматических углеводородов (бензола, параксилола). В 2019 году объем производства бензола и параксилола составит более 125 тыс. тонн.

В августе 2019 года введен в эксплуатацию завод по производству смазочных масел в Алматинской области мощностью 100 тыс. тонн/год. Производство позволит закрыть потребность внутреннего рынка в смазочных маслах, а также осуществлять экспорт в ближнее зарубежье.

Для развития нефтегазохимической отрасли оказывается государственная поддержка на территории Специальной нефтехимической зона в Атырауской области – СЭЗ НИНТ.

На СЭЗ НИНТ ведется строительство комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн. Строительно-монтажные работы выполнены на 44 % (по состоянию на 1 декабря т.г.). Полностью завершены железнодорожная инфраструктура, устройство фундаментов, размещены заказы на все оборудования (частично уже доставлено). На строительной площадке задействовано около 1700 казахстанцев. Завершение проекта в 2021 году.

В 2019 году, для стимулирования развития проектов производства продукции с высокой добавленной стоимостью был разработан механизм ценообразования товарного газа. Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса.

В ожидании данного механизма наблюдается рост числа инвесторов, желающих организовать в Казахстане нефтегазохимические производства.

Таким образом, наиболее экономически выгодным для республики проектам будет предоставляться доступное газовое сырье. Это проекты по производству циклогексана, метанола, полиэтилетерефталата и др.

Развитие возобновляемых источников энергии

Ежегодно, согласно ранее заявленным целям, растет доля возобновляемой энергетики. С 2016 года начат активный ввод в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Ежегодно количество вводимых объектов росло: в 2017 году введено 6 ВИЭ, в 2018 году – 10 ВИЭ, 2019 году – 23 ВИЭ.

В 2018 году доля возобновляемой энергетики в выработке электроэнергии составляла 1,3%. По итогам 2019 года ожидается, что доля вырастет до 2,3%.

В стране запущены 100-мегаваттные солнечные станции в Алматинской области — в районе Капчагая, Карагандинской области — в городе Сарань, в Жамбылской области — в поселке Бурное.

В настоящее время работают 50-мегаваттная ветровая станция в Жамбылской области, 45-мегаваттная станция в городе Ерейментау Акмолинской области, 42-мегаваттная станция в Мангистауской области.

Первая очередь 100-мегаваттной ветровой станции введена в эксплуатацию недалеко от города Нур-Султан. В 2020 году 100 мегаватт этой станции полностью будут введены в эксплуатацию. Это будет самый крупный ветровой проект страны.

В целом, по республике по итогам 2019 года действуют 90 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1061 МВт (19 ВЭС–283,8 МВт; 30 СЭС–477,6 МВт; 38 ГЭС – 247,1 МВт; 3 БиоЭС – 2,4 МВт).

Таким образом, в сравнении с 2018 годом:

- количество объектов ВИЭ в 2019 году увеличилось на 23 объекта: с 67 до 90;

- суммарная мощность объектов ВИЭ выросла в 2 раза: с 537 МВт в 2018 году до 1061 МВт в 2019 году.

В 2020 году количество ВИЭ планируется довести до 108 (1610 МВт), в 2021 году до 119 (2096 МВт).