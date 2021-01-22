Основные подходы законопроекта к созданию единой платформы для онлайн-петиций озвучила Аида Балаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева на встрече с членами общественного совета Алматы озвучила основные подходы законопроекта, который включает блок поправок, направленных на создание единого легитимного института онлайн-петиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое. В законодательстве дается понятие петиции (петиция - коллективные сообщение, отклик или предложение, направленные в административный орган в электронной форме).

Второе. Закрепляется порядок подачи и рассмотрения петиций, который будет существенно отличаться от процедур, установленных по обычным обращениям.

Третье. Будет проводиться модерация по петициям. До поступления петиции на рассмотрение в госорган будет проводиться оценка, насколько петиция соответствует установленным требованиям.

«К примеру, текст не должен содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни.

Не могут подаваться петиции по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Республики, правосудие, амнистия и др. Перечень «запрещенных» тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, «Закона о референдуме», - сказала Аида Балаева.

Четвертое. Пороговое значение голосов в поддержку петиции для ее обязательного рассмотрения госорганом будет определено Указом Президента (с ранжированием на районный, областной и республиканский).

Пятое. В процессе рассмотрения петиции госорган будет обязан реализовать ряд мероприятий. В частности, организовать встречу первого руководителя с автором петиции, создать отдельную комиссию или рабочую группу, провести публичные обсуждения проекта решения и др.

«Такие меры позволят придать петициям особый статус и повысить их общественную значимость», - добавил министр.

Шестое. Принятие решения по петиции исключительно первым руководителем госоргана.

Напомним, в прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания единого легитимного института онлайн-петиций.