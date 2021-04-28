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    21:12, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Основные места заражения КВИ в Алматы назвал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к горожанам накануне майских праздников и призвал не посещать места массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Санврач отметил, что основными местами заражения в городе являются объекты торговли (28%), продуктовые торговые сети - гипермаркеты (13,5%), общественный транспорт (11,8%).

    «Нужно не пренебрегать обращениями водителей нашего общественного транспорта и принимать меры совместно с водителями, не быть равнодушными, когда в салоне общественного транспорта появляются лица без масок», - сказал он.

    Также Жандарбек Бекшин заявил, что заражения происходят в семьях (они снизились с 28 до 25%). Каждый четвертый заражается у себя в семьях.

    «На 3,5% стали заражаться при контакте со своими родственниками, соседями, друзьями. Сейчас идет месяц Рамазан, ораза. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, нам нужно прекратить контакты, а ауызашар надо проводить в пределах одной семьи и жильцов одного дома. Это нам позволит сдержать рост заболеваемости. После празднования 8 марта, мы имели рост заболеваемости, который потом удалось снизить. Но, теперь у нас в мае также большое количество праздников. Поэтому призываю всех горожан не посещать места массового скопления населения без надобности и соблюдать все меры карантина», - обратился Жандарбек Бекшин.

    Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, а также прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V».


    Теги:
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