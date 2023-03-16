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Основные этапы подготовки строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудили Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан

16 Марта 2023, 19:39
Основные этапы подготовки строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудили Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта прошла очередная трёхсторонняя встреча министерств энергетики Республики Узбекистан, Республики Казахстан и Кыргызской Республики по проекту «Строительство Камбаратинской ГЭС-1». Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В мероприятии принимали участие министр энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудов, министр энергетики Кыргызской Республики Т. Ибраев, вице-министр энергетики Казахстана Ж. Нурмаганбетов, министр водного хозяйства Узбекистана Хамраев Ш., ответственные руководители и работники подведомственных организаций сторон.

В рамках встречи обсужден ход реализации «Дорожной карты» по реализации проекта, а также рассмотрен проект документа по основным принципам сотрудничества.

По итогам встречи согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации, а также достигнута договорённость о проведении следующей встречи до конца марта этого года.


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