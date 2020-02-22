Основную меру профилактики коронавируса назвала главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекций проводится усиленный контроль за всеми прибывающими лицами из зон риска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подтвержденные случаи распространения коронавирусной инфекции зарегистрированы еще в 26 странах. С февраля усиленный санитарно-карантинный контроль проводится по всем международным рейсам, которые прибывают в аэропорт Алматы.

На данный момент приостановлена деятельность туроператоров по организации туров в страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Перечень стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусом: Сингапур, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, Франция, Великобритания, ОАЭ, Канада, Индия, Филиппины, Италия, Испания, Иран, Россия, Финляндия, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Швеция, Бельгия, Египет.

Особое внимание, как отмечает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, необходимо уделить мерам профилактики.

Учитывая период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рост заболеваний коронавирусом в ряде зарубежных стран, жителям рекомендуется соблюдать меры личной профилактики вирусных заболеваний и избегать места массового скопления людей. В Алматы случаев коронавируса не зарегистрировано.

Региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Алматы Е. Бабакумарова ведётся контроль за соблюдением алгоритма взаимодействия должностных лиц в пунктах пропуска на территории аэропорта, на железнодорожных станциях, автомобильных переходах. В мегаполисе имеется достаточный запас медицинских средств, в том числе масок.

В случае возникновения вопросов рекомендовано обращаться по номеру 1406.

Фото: centralasia.news