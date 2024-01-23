Основные преимущества сотрудничества Казахстана и Италии назвал эксперт

Первая поездка Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Итальянскую Республику подчеркнула прочный тренд на рост значимости Центральной Азии, а также особый интерес Рима в развитии отношений с евразийскими странами. Такое мнение выразила старший эксперт Бакинского аналитического центра «Topchubashov» Симона Скотти, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Геополитическое значение Казахстана в рамках центральноазиатского региона определяется его стратегическим географическим положением и изобилием природных ресурсов. Эти уникальные преимущества привлекают все возрастающее внимание целого ряда государств мира к Казахстану, и Италия не является исключением, - отметила эксперт.

По словам Симона Скотти, Италия и Казахстан поддерживают интенсивные взаимоотношения со времени подписания в 2009 года договора о стратегическом партнерстве первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и экс-премьер-министром Итальянской Республики Сильвио Берлускони. В последние годы наметился заметный сдвиг в политике Рима, отражающий общий рост заинтересованности в Центральной Азии.

- Этот новый подход зависит от нескольких факторов, включая его обладание богатыми природными ресурсами, помимо углеводородов, стратегическим и географическим расположением на пересечении торговых путей между Европой и Восточной Азией и тектоническими геополитическими процессами. Вышеперечисленные факторы наделяют Центральную Азию, включая Казахстан, возрастающим значением для глобальной политики в целом, - считает эксперт.

Политолог проинформировала, что Казахстан является очень важным экономическим партнером Италии. С 2018 года Италия удерживает лидерство среди всех стран по объему импорта из Казахстана, а по общему товарообороту для Астаны она расположилась на третьем месте, уступая только России и Китаю.

- Этот результат был в основном достигнут благодаря значительному экспорту нефти из каспийских месторождений, среди основных разработчиков которых с 1992 года значится итальянская компания «Eni». В свою очередь, Казахстан является ключевым торговым партнером Италии в Центральной Азии, и более 300 итальянских компаний в настоящий момент занимаются экономической деятельностью в РК, - поделилась спикер.

Состоявшийся 18-19 января официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Итальянскую Республику, по мнению эксперта, открыл новую главу в отношениях двух стран.

- Эта поездка, первая для Президента РК в Италию, была отмечена целым рядом встреч на высоком уровне, подчеркнувших быстрорастущий интерес и огромный потенциал сотрудничества между Римом и Астаной, охватывающий самые разные сферы, - говорит Скотти.

Аналитик считает, что одним из ключевых аспектов программы визита стало обсуждение возможностей для диверсификации энергетики.

- Несмотря на традиционный интерес Италии к нефтегазовому сектору Казахстана, на сегодняшний день итальянские компании выражают готовность инвестировать в развитие альтернативной энергетики.

Президент Токаев подчеркнул необходимость дальнейшей диверсификации двустороннего сотрудничества в такие сферы, как добыча и обработка редкоземельных металлов, зеленый переход, развитие цифровой инфраструктуры и создание новых промышленных и сельскохозяйственных мощностей, - добавила она.

По словам Скотии, сопровождающая Президента Токаева делегация включала целый ряд высокопоставленных чиновников, включая министров энергетики, промышленности и строительства, науки и образования и сельского хозяйства. Также стратегическое значение визита подчеркнуло участие крупного бизнеса, включая крупнейшие казахские компании и такие итальянские фирмы как «Эни», «Леонардо» и «Финкантьери».

- Семь межгосударственных договоров и 16 коммерческих меморандумов о взаимопонимании были подписаны в ходе организованных МИД Италии рабочих сессий. Также стороны договорились о создании совместного делового совета, подчеркнув готовность к углублению экономических связей и поиску новых инвестиционных возможностей, - добавила она.

Эксперт отметила, что во время встреч министр иностранных дел Антонио Тайани специально подчеркнул стратегическое значение транспортного сектора, в том числе проекта Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (Средний коридор), соединяющего Китай и Европу через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Срединный Коридор несет огромные возможности для итальянских компаний, учитывая ключевую роль Астаны в транзите около 80% объема торговли между КНР и европейскими странами.

- Одним из наиболее заметных итогов визита Токаева стало соглашение между «Эни» и казахской государственной компанией «КазМунайГаз» о сооружении в Казахстана гибридной электростанции мощностью 247 мегаватт. Этот проект обозначил стремление двух сторон задействовать потенциал сотрудничества в сфере технологических инноваций и устойчивого развития в регионе. Также были достигнуты соглашения о совместном создании новых производственных мощностей в сфере химической, текстильной, пищевой промышленности и т.д. Казахстанская делегация также провела переговоры в офисе Всемирной Продовольственной программы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), а также в Святом Престоле, - сказала эксперт.

По оценкам Симона Скотти, визит Президента Казахстана в столицу Италии подчеркнул прочный тренд на рост значимости Центральной Азии, а также особый интерес Рима в развитии отношений с евразийскими странами.