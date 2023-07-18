Основная площадь природного пожара в Карагандинской области потушена

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается тушение природного пожара на территории горного массива в Талдинском сельском округе Шетского района с переходом огня на лесные околки 4-х кварталов КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов» на площади 33,9 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Общая площадь составляет ориентировочно 150 га, из них ликвидировано 120-130 га. Продолжается тушение очагов горения на ориентировочной площади 20-30 га.

Тушение пожара осложнено наличием густого сухостоя в околках, сложной пересеченной горной местностью разрозненностью очагов, удаленностью водоисточников, отсутствием подъездных путей и переменчивым ветром.

Несмотря на сложности, кромки пожара потушены, открытого горения нет, идет тление на небольших площадях. Задействованными силами производится тушение густого сухостоя среди скал.

К тушению привлекался вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством, которым совершено 24 сброса воды объемом 72 тонны. Всего в ликвидации пожара задействованы 139 человек и 20 единиц техники подразделений ДЧС, Актогайского хозяйства по охране лесов и животного мира, Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.