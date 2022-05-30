30 Мая 2022 20:20

Основная часть аграриев подают заявки на страхование урожая от засухи - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане для защиты сельхозтоваропроизводителей от потери урожая и скота действует система добровольного страхования в АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, оператором системы выступает АО «Аграрная кредитная корпорация».

«В рамках данной системы осуществляется субсидирование 50% страховых премий. По данной системе утверждены продукты в сфере растениеводства, страхование индекса дефицита и избытка влажности почвы, а также страхование индекса дефицита влажности почвы для озимых культур», - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В Минсельхозе добавили, что в животноводстве утверждены: страхование крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и птиц.

Сельхозтоваропроизводители, которые планируют застраховаться по одному из данных продуктов, могут подать заявку на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau. В системе работают только те страховые компании, которые имеют лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков.

«В настоящее время, из всех полученных заявок основная часть приходится на продукт от засухи. Страхованию подлежат яровые и озимые зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, овес) и масличных (подсолнечник, рапс, лен) культур. Поскольку засуха влияет на конечную урожайность на разных стадиях роста сельскохозяйственных культур, индекс влажности почвы разделен на 3 фазы. Это позволяет осуществлять более частые страховые выплаты и дальнейшую точную настройку выплат в соответствии с историческим дефицитом урожайности», - пояснили в Минсельхозе.

По данным ведомства, с начала 2020 года по состоянию на 13 мая текущего года всего заключено 399 договоров, страховая премия составила 1 696,3 млн тенге. Выплачено субсидий на общую сумму 848,2 млн тенге.