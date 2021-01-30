Основная цель перехода на латиницу – приведение в порядок нашей фонетической системы – Дос Кошим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Казахстана под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина был рассмотрен новый вариант казахского алфавита на латинской графике, принято решение приступить к подготовительной работе по переходу на новый алфавит. Известный общественный деятель Дос Кошим поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своими мыслями по поводу новой казахской латиницы и рассказал чем последний вариант лучше предыдущих.

– Досмуханбет Калмаханулы, чем вообще вызвана необходимость перехода на латинскую графику?

– Основная цель – приведение в порядок нашей фонетической системы. Потому что из-за кириллицы мы испортили свой язык. Дело в том, что в кириллице были знаки для звуков, отсутствующих в нашей артикуляции. Наши собственные звуки оказались на втором месте. Вообще, по-моему, в мире нет алфавитов, включающих 42 буквы для 37 звуков. Когда нам в 1939 году дали русский алфавит, мы прибавили к нему наши специфические звуки. Поэтому наш нынешний кириллический алфавит – русско-казахский. Это не казахский алфавит. По этой причине нам следует создать собственный, казахский алфавит и перейти на него. Наши ученые-лингвисты с 1939 года говорили о том, что это не казахский алфавит, но только теперь у нас появилась возможность создать свой собственный алфавит.

– Почему не были утверждены многочисленные прежние варианты, которых насчитывается около 40?

– Если не запамятовал, еще в сентябре 2017 года руководитель Национального научно-практического центра «Тіл қазына» имени Ш.Шаяхметова Ербол Тлешов впервые представил первый вариант алфавита в стенах Парламента. Большим недостатком этого варианта являются диграфы. Если не ошибаюсь, в нем 8 букв обозначаются двумя символами. Это было очень неудобно. Поэтому начали искать другие варианты. Уже в ноябре того же года был подготовлен второй вариант. У него тоже обнаружились недостатки. Здесь было много апострофов – знаков, располагаемых сверху букв. Это было признано недостатком. Да, наверное, могут быть апострофы у одной-двух букв. Но когда их много, это создает неудобства. Поэтому до сегодняшнего дня мы старались это исправить. В действительности, на разработку алфавита потребовалось около 4 лет. Тем не менее, спешить нельзя. Думаю, что нам следует создать свой алфавит без спешки, чтобы не проводить реформу дважды, как это получилось у узбеков. Причиной того, что все предыдущие варианты были отклонены, является их несовершенство. Мы должны понимать, что это процесс.

– Последний вариант одобрен руководством, но почему перенесен срок введения алфавита? Ведь принято решение провести поэтапный переход на латиницу с 2023 года по 2031 год…

– Вспоминаю, как в 2000 году был в Азербайджане, в составе миссии наблюдателей за выборами. Азербайджан перешел на новый алфавит, основанный на латинской графике, еще в 2000 году, при Президенте Абульфазе Эльчибее. Для того, чтобы перейти на новый алфавит, потребовалось 9 лет. Но когда я спустился на первый этаж гостиницы, чтобы купить газеты, то оказалось, что из 5 наименований газет, продававшихся в киоске, только 2 были на латинской графике, а 3 на кириллице. И это через 9 лет. Кроме того, на улицах я видел, что некоторые вывески сделаны на латинице, а некоторые на кириллице. Это процесс, требующий длительного времени. На мой взгляд, этот процесс нет никакой необходимости ускорять. Не верю я, что переход на латиницу может произойти за 2-3 года. Поэтому пройдет время. Но этот процесс не остановится, и мы не повернем назад, к кириллице. Нам следует выполнить эту работу не спеша, с учетом своей готовности, поэтапно. Да, потребуется время. Но мы не должны этого бояться.

– Спасибо за беседу.