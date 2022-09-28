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Основатель международного сервиса такси стал резидентом Astana Hub

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Сентября 2022, 14:50
Основатель международного сервиса такси стал резидентом Astana Hub

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На форуме Digital Bridge основатель международного сервиса такси inDriver Арсен Томский проинформировал Президента Касым-Жомарта Токаева о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub.

Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.


Фото: t.me/bort_01

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