Основатель «L-Капитал» задержана в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала основателя компании «L-Капитал», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным следственного Управления ДП города, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 59-летняя гражданка И. В порядке ст.128 УПК РК, она водворена в изолятор временного содержания.

«Как ранее сообщалось, по коллективным заявлениям вкладчиков СУ ДП города Алматы начато досудебное расследование по ст. 217 ч.3 УК РК. Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших проходит 50 человек.

Ранее полицейские Алматы обратились к пострадавшим вкладчикам компании «L-Капитал».

Напомним, недавно несколько десятков человек из разных регионов Казахстана пожаловались на консалтинговую компанию, которая обещала им доход до 30% прибыли в год от суммы их вкладов, но денег вкладчики не получили.



