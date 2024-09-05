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    13:12, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Основатель inDrive предложил открыть университет в Казахстане

    Олжас Бектенов и основатель сервиса inDrive Арсен Томский обсудили вопросы развития цифровой индустрии
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с основателем и СЕО глобальной платформы транспортных и городских услуг inDrive Арсеном Томским, передает агентство Kazinform. 

    Они обсудили актуальные вопросы цифровой индустрии и рассмотрели перспективы внедрения новых решений для улучшения качества жизни казахстанцев. 

    В Казахстане создана цифровая экосистема, функционирует крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии, активно поддерживаются креативные решения. Ведется работа по созданию Национального центра искусственного интеллекта.

    — Глава государства в Послании поручил активизировать работу в сфере цифровизации. Это приоритетная задача. Казахстан нацелен на увеличение доли цифровых технологий в структуре экономики и дальнейшее наращивание экспорта IT-услуг. Мы приветствуем присутствие крупных IT-компаний на нашем рынке, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Арсен Томский выразил заинтересованность в реализации совместных цифровых платформ и сотрудничестве в области развития интеллектуальной индустрии. В частности, inDrive выступил с предложением открыть в Казахстане университет inVision U на 400 мест по подготовке квалифицированных специалистов по направлениям IT, образование, наука, искусство и др. 

    Кроме того, компания планирует реализовать ряд экологических инициатив по улучшению качества воздуха в крупных мегаполисах. Первый проект будет реализован в Алматы. Глава Правительства поручил соответствующим государственным органам оказать содействие общественному проекту.

    По итогам встречи также обозначена важность обеспечения законности и прозрачности трудовых процессов, безопасности на дорогах. Также InDrive поддерживает инициативу Казахстана по платформенной занятости.

    Теги:
    Правительство РК Транспорт Такси Развитие IT технологий в Казахстане Олжас Бектенов Цифровизация
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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