Основания 10 домов планируют укрепить в этом году в микрорайоне Зердели в Алматы
«Жители микрорайона Зердели не оставлены наедине со своими проблемами. По заключению специалистов КазНИИСА в 2020 году укреплены основания 7 домов. В текущем планируется укрепить 10 домов. Поручил вести все работы с соблюдением технологий и строительных норм и требований. После этого будут приведены в порядок фасады и отремонтированы 13 дворов с установкой детских игровых и спортивных площадок, скамеек и освещения», - написал аким в Instagram.
Как мы ранее писали, в мкр «Зердели» в прошедшем году выровняли 7 жилых домов. Сообщалось, что в 2021 году планируется восстановление еще 17-ти жилых домов во избежание крена.
Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона «Зердели» пожаловались, что их дом накренился.
Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры).
Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Позже в акимате сообщили, что критических отклонений нет.
Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие.
Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне «Зердели» завершили 9 июня.