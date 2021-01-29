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    09:37, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Основания 10 домов планируют укрепить в этом году в микрорайоне Зердели в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в микрорайоне Зердели в текущем году укрепят 10 домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жители микрорайона Зердели не оставлены наедине со своими проблемами. По заключению специалистов КазНИИСА в 2020 году укреплены основания 7 домов. В текущем планируется укрепить 10 домов. Поручил вести все работы с соблюдением технологий и строительных норм и требований. После этого будут приведены в порядок фасады и отремонтированы 13 дворов с установкой детских игровых и спортивных площадок, скамеек и освещения», - написал аким в Instagram.

    Как мы ранее писали, в мкр «Зердели» в прошедшем году выровняли 7 жилых домов. Сообщалось, что в 2021 году планируется восстановление еще 17-ти жилых домов во избежание крена.

    Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона «Зердели» пожаловались, что их дом накренился.

    Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры).

    Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Позже в акимате сообщили, что критических отклонений нет.

    Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие.

    Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне «Зердели» завершили 9 июня.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Строительство Безопасность Алматы Происшествия Благоустройство
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