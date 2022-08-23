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Оснований для сильного роста цен на мясо нет - глава Минсельхоза

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Августа 2022, 11:18
Оснований для сильного роста цен на мясо нет - глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на рынке мяса стабильная, оснований для сильного роста цен нет. Однако, из-за ряда факторов мясо все же может подорожать. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается цен на мясо. Сейчас объем производства мяса стабильный, растет, экспортируется. Ситуация стабильная. Поголовье скота растет. Увеличивается объем экспорта переработанного мяса за рубеж. Поэтому ситуация стабильная. Если посмотрите на то, что идет рост цен, то сами видите, что есть расходы в животноводстве, начиная с топлива, цены на все необходимые вещи растут. В этой связи, возможно некоторое увеличение», - заявил Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

По словам министра, уровень прибыльности животноводческих хозяйств должен сохраняться равномерно. А если они получат убыток, то не будет и объемов, и соответствующей цены на мясо.

«Сложно прогнозировать цены. Когда мы прогнозируем цену, мы должны учитывать несколько факторов. Первый фактор - поголовье скота. Поголовье скота у нас растет стабильно. Второй вопрос - финансирование. Оснований для сильного роста, то, что мясо будет дорогим - нет», - считает глава Минсельхоза.


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