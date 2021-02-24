ОСМС: ответы на ТОП-7 часто задаваемых вопросов от жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичный филиал Фонда социального медицинского страхования продолжают поступать вопросы по порядку оказания медпомощи и участию в системе ОСМС. С начала 2021 года на сегодняшний день поступило 202 обращения, которые рассмотрены специалистами отдела по информированию населения и рассмотрению обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан Фонда социального медицинского страхования.

Н а вопросы от населения, которые не теряют своей актуальности, отвечает руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений филиала по городу Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Данара Мусина:

- Данара Нурлановна, уже год, как внедрена система ОСМС. На сегодняшний день, возможно ли прикрепиться к частной клинике?

- Да, каждый человек имеет право свободного выбора организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы, распространяется это правило и на частные организации. Единственное условие – чтобы клиника была поставщиком Фонда и оказывала услуги по ОСМС.

Сменить поликлинику можно в рамках ежегодной кампании прикрепления, а также в случаях, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт, или если поликлиника, куда он относился, была реорганизована.

- Возможно ли открыть больничный лист без медицинской страховки?

- Больничный лист нужен человеку для признания его временной нетрудоспособности. Если он где-то трудится, значит работодатель производит отчисления за него, и медицинская страховка должна быть. Если человек по тем или иным причинам «выпал» из системы ОСМС, то открыть больничный лист в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – нельзя.

- Я ИП на упрощёнке, наемных сотрудников нет, какую сумму должен вносить за ОСМС?

- Для индивидуальных предпринимателей, независимо от форм налоговой отчетности, ежемесячная сумма взноса фиксирована и в 2021 году составляет 2 975 тенге – 5% от 1,4 МЗП. Перечислить платеж на ОСМС за себя можно через любое отделение банка второго уровня, АО «Казпочта», мобильные приложения Kaspi.kz, также через терминалы самообслуживания Касса 24 и Qiwi кошелек.

- Есть категория людей ежемесячно оплачивающие ЕСП, но при этом иногда выходит статус «не застрахован». Почему?

- Скорее всего, в данном случае на момент обращения не оплачен ЕСП за текущий месяц или допущены разрывы в течение трех предыдущих месяцев. Согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», для получения статуса застрахованности, необходимо производить уплату ЕСП за три месяца подряд. При этом, если он намерен получить медпомощь на четвертый месяц, то он также должен оплатить ЕСП.

Возможно, человек «выпал» из системы по техническим причинам. Для этого необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования. Если специалисты убедятся, что все взносы присутствуют, то восстановят статус.

- Какие штрафы предусмотрены за неуплату ОСМС?

- Для работодателей, отчисляющих взносы за своих работников, предусмотрены пени в случае образования задолженности по ОСМС в размере 1,25% от суммы задолженности за каждый день просрочки, включая день оплаты. Если работодатель не платит за работника, или делает это не своевременно, работник не может получить медицинскую помощь в пакете ОСМС, его статус меняется на «не застрахован».

Следует отметить, что отчисления за ОСМС являются такими же обязательными, как и оплата пенсионных, социальных отчислений. Но каких-либо штрафных санкций для работников, самозанятых, плательщиков ЕСП нет. В случае нерегулярности платежей гражданину не присваивается статус застрахованного.

- Как платить безработным?

Безработные относятся к льготной категории граждан, за которых отчисления делает государство. Для подтверждения статуса безработного необходимо обратиться в Центр занятости и встать на учет. Если же человек, будучи фактически безработным, не желает обращаться в Центр занятости, тогда предлагается оплатить взнос в размере 2125 тенге ежемесячно как самостоятельный плательщик.

- Если не оплачивал за ОСМС, смогу ли я уехать за границу?

- Да. Ограничение права на выезд из страны действует в нескольких случаях, если: человек участвовал или участвует в судебном процессе, имеет задолженности по налогам, штрафам или алиментам. Как видно, «отсутствие статуса застрахованности в ОСМС» в этом списке нет.

Напомним, оставить обращение можно через любой канал обратной связи - контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @SaqtandyryBot и официальный сайт fms.kz.