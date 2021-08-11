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ОСМС: на что жалуются алматинцы больше всего

11 Августа 2021 13:11
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ОСМС: на что жалуются алматинцы больше всего

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» в Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, с какими сложностями сталкиваются граждане при получении консультативно-диагностических услуг по системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С внедрением ОСМС увеличилась доступность консультативно-диагностической помощи для населения. Но, несмотря на это, сохраняются обращения граждан на сложности в получении консультативно-диагностических услуг. В первом полугодии 2021 года количество жалоб составляет 1396, за аналогичный период 2020 года – 464 жалобы, в сравнении с прошлым годом увеличилось в 3 раза», - сказал спикер.

По его словам, алматинцы больше всего жалуются на непредоставление диагностических услуг, приписки, качество оказания медицинской помощи, получение услуг на платной основе, грубость со стороны медперсонала и другие.

«Непредоставление консультативно-диагностических услуг (КДУ), длительное ожидание КДУ, отказ предоставления КДУ составляет 23% от всех зарегистрированных жалоб. Основной причиной в этой категории жалоб является имеющийся дефицит узких специалистов, нежелание пациентов ожидать медицинскую услугу, даже если время ожидания не превышает 10 дней, отсутствие соисполнителей из-за низкого тарифа, временное прекращение приема пациентов некоторыми медицинскими организациями по причине карантина. 14% от общего количества жалоб приходится на обращения по поводу «Приписок». В результате мониторинга из 190 жалоб по припискам, подтверждены факты в шести случаях, приняты экономические меры к медицинским организациям», - отметил Тлеухан Абилдаев.

Напомним, в случае нарушения прав со стороны медорганизаций пациенты могут оставить обращение в фонд через каналы обратной связи, а именно: мобильное приложение Qoldau24/7, единый колл-центр 1406 и официальный сайт fms.kz. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке без исключения.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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