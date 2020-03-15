ОСМС: Как получить лечение в дневном стационаре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году на здравоохранение алматинцев было выделено 182,2 млрд тенге. Благодаря новой реформе в текущем году объем финансирования медицинских услуг вырос в 1,5 раза. В том числе, наблюдается рост финансирования на стационарозамещающую помощь в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала ФСМС по городу Алматы, с этого года стационарозамещающая помощь оказывается в рамках пакета медстрахования. Она предоставляется застрахованным гражданам по необходимости на базе амбулаторно-поликлинической помощи, в круглосуточных стационарах и на дому.

Стационарозамещающая помощь – это медицинская помощь с оказанием высокотехнологичных услуг и медицинским наблюдением. В перечень услуг дневного стационара входит: осмотр врача, консультация профильных специалистов, диагностическое обследование.

Стационарозамещающая помощь на базе круглосуточного стационара оказывается по направлению участкового врача или врача стационара при экстренном обращении. Пациента госпитализируют при проведении операций со специальной предоперационной подготовкой и реанимационной поддержкой и проведении сложных диагностических исследований, требующих специальной предварительной подготовки, недоступной в условиях амбулаторного лечения.

Также показаниями для госпитализации является долечивание пациента после лечения в круглосуточном стационаре, наблюдение и лечение, связанные с переливанием препаратов крови, инъекций сильнодействующих препаратов, химиотерапия, лучевая терапия коррекция патологических состояний, возникших после проведения лечения онкологическим пациентам.

В каких случаях ведется лечение в дневном стационаре?

На базе амбулаторно-поликлинических учреждений такая медпомощь оказывается в случаях обострения хронических заболеваний, не требующих круглосуточного наблюдения. Также лечение производится в целях активного планового оздоровления пациентов с хроническими заболеваниями, долечивание пациента терапевтического профиля и проведения курсов реабилитационных мероприятий 3-го комплексного этапа.

«Чтобы получать лечение в дневном стационаре, нужно иметь показания к лечению в стационаре, направление от участкового врача, и обязательно быть застрахованным в системе ОСМС. Исключением могут быть пациенты с социально значимыми и опасными заболеваниями», - прокомментировал директор филиала Нурлыбек Кабдыкапаров.

В каких случаях помощь оказывается на дому?

- если человек не может посещать поликлинику самостоятельно;

- при наличии у детей орфанных (редких) заболеваний, сопряженных с высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной ферментативной и антибактериальной терапии.

В условиях поликлиник и стационаров лечение может продлится не менее 3 и не более 8 рабочих дней, а в стационаре на дому – не менее 3 рабочих дней, при острых заболеваниях не более 5 рабочих дней, при обострении хронических заболеваний не более 8 рабочих дней.

Если вы столкнулись с неоказанием надлежащей медицинской помощи, если у вас есть вопросы - обратитесь в единый колл-центр ФСМС по номеру 1406.

Ранее сообщалось, что с внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения , а также можно получить стоматологические услуги в любой организации.

В настоящее время более 90% населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками обязательного социального медстрахования.