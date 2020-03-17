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Ослабление льда возможно на реках и водоемах СКО

17 Марта 2020 01:50
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Ослабление льда возможно на реках и водоемах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Северо-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях в связи с сохранением положительного температурного фона и выпадением осадков в период с 17 по 19 марта ожидается таяние снежного покрова и ослабление ледовых явлений.

Сегодня в Петропавловске столбик термометра поднимался до плюс трех градусов. Плюсовая температура наблюдается и по ночам.

Ранее спасатели области заявляли , что готовятся к наихудшему сценарию прохождения паводка.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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