Ослабевшего лебедя отправили на реабилитацию в Павлодарской области

Ослабевшего молодого лебедя, который не мог летать, обнаружил местный житель в Иртышском районе Павлодарской области. По предварительной оценке специалистов, птица могла пострадать от нападения хищника, передает корреспондент агентства Kazinform.

Птица передвигалась самостоятельно, но с трудом и не могла летать.

Аким Агашорынского сельского округа передал раненого лебедя в КГУ «Урлютюбское учреждение по охране лесов и животного мира». Специалисты установили, что это молодая птица, вылупившаяся в текущем году.

— Предположительно, птица подверглась нападению хищного животного. Вследствие этого она ослабела и нуждалась в помощи, — сообщили в учреждении.

Специалисты осмотрели птицу и оценили ее состояние. Они решили направить лебедя в специальное учреждение для диких животных, где он пройдет реабилитацию.

Основная цель специалистов — обеспечить полное восстановление птицы и ее последующее возвращение в естественную среду обитания.

Напомним, в декабре прошлого года в Павлодарской области сельский житель спас двух замерзающих лебедей. Весной лебеди вернулись на водоем.