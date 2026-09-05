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    Ослабевшего лебедя отправили на реабилитацию в Павлодарской области

    Ослабевшего молодого лебедя, который не мог летать, обнаружил местный житель в Иртышском районе Павлодарской области. По предварительной оценке специалистов, птица могла пострадать от нападения хищника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лебедь
    Фото: Урлютюбское учреждение по охране лесов и животного мира

    Птица передвигалась самостоятельно, но с трудом и не могла летать.

    Аким Агашорынского сельского округа передал раненого лебедя в КГУ «Урлютюбское учреждение по охране лесов и животного мира». Специалисты установили, что это молодая птица, вылупившаяся в текущем году.

    — Предположительно, птица подверглась нападению хищного животного. Вследствие этого она ослабела и нуждалась в помощи, — сообщили в учреждении.

    Специалисты осмотрели птицу и оценили ее состояние. Они решили направить лебедя в специальное учреждение для диких животных, где он пройдет реабилитацию.

    Основная цель специалистов — обеспечить полное восстановление птицы и ее последующее возвращение в естественную среду обитания.

    Напомним, в декабре прошлого года в Павлодарской области сельский житель спас двух замерзающих лебедей. Весной лебеди вернулись на водоем.

    Птицы Спасение животных Регионы Казахстана Павлодарская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор