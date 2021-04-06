Оскорбил полицейских нетрезвый дебошир в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Арысского РОП с заявление обратилась молодая девушка о том, что нетрезвый отец устроил в доме скандал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Получившие сообщение участковые инспекторы, обслуживающие административный участок, сразу же поспешили на помощь. Стражи порядка прибыли по указанному адресу и стали очевидцами семейного скандала.

В это время глава семейства, заметив людей в погонах, стал вести себя агрессивно, выражаться нецензурными словами и оскорблять полицейских. Участковые инспекторы призвали дебошира подчиниться требованиям представителей власти и прекратить противоправные действия. Однако, местный житель, находившийся в алкогольном опьянении, не подчинился и стал вести себя агрессивно. Даже попытался поднять руку на сотрудников полиции.

Участковые полицейские задержали дебошира, устроившего семейный скандал, и доставили его на медицинское освидетельствование. Согласно его заключению, мужчина находился в средней степени алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Кроме того, полицейские составили административный протокол по статье 73 КоАП РК « Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Для привлечения местного жителя к административной ответственности собранные материалы направили в суд, а также его супруге выдали защитное предписание.

Как выяснилось, год назад женщина уже обращалась с заявлением на своего мужа и дело дошло до суда. Затем из-за примирения сторон дело прекратили. Несмотря на это, глава семейства выпил и в очередной раз устроил семейный скандал.