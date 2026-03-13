РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:16, 13 Март 2026 | GMT +5

    ОСИ и КСК в Алматы предупредили об ответственности за уборку снега и наледи

    В Алматы усилен контроль за своевременной очисткой кровель многоквартирных домов от снега и наледи, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, обязанность по обеспечению безопасности жителей в зимний период возложена на органы управления объектами кондоминиума — ОСИ и КСК.

    — Свисающие сосульки и скопление наледи представляют опасность для пешеходов и жителей. В связи с этим работы по очистке должны проводиться своевременно, с обязательным ограждением опасных участков и предварительным информированием жильцов. Все мероприятия необходимо выполнять с соблюдением требований техники безопасности, — отметили в управлении.

    В ведомстве подчеркнули, что ответственность за несвоевременную очистку крыш несет председатель органа управления объектом кондоминиума либо обслуживающая организация.

    Ранее мы разбирались, кто обязан очищать крыши многоквартирных домов от снега и наледи. 

    Теги:
    КСК ОСИ Снег Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают