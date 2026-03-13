ОСИ и КСК в Алматы предупредили об ответственности за уборку снега и наледи
В Алматы усилен контроль за своевременной очисткой кровель многоквартирных домов от снега и наледи, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, обязанность по обеспечению безопасности жителей в зимний период возложена на органы управления объектами кондоминиума — ОСИ и КСК.
— Свисающие сосульки и скопление наледи представляют опасность для пешеходов и жителей. В связи с этим работы по очистке должны проводиться своевременно, с обязательным ограждением опасных участков и предварительным информированием жильцов. Все мероприятия необходимо выполнять с соблюдением требований техники безопасности, — отметили в управлении.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за несвоевременную очистку крыш несет председатель органа управления объектом кондоминиума либо обслуживающая организация.
