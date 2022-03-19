Ошибки и главные принципы журналиста при освещении детского суицида назвала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор общественного фонда «Правовой медиа-центр» Диана Окремова поделилась рекомендациями для представителей средств массовой информации о том, как журналистам следует освещать тему детского суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Немного об эффекте Вертера

«Во многих странах существуют специальные Кодексы этики по освещению детских суицидов. Особенность детских суицидов в том, что они почти всегда носят демонстративный характер. Это попытка что-то показать обществу, доказать, привлечь к себе внимание. Существует эффект Вертера, который связан с произведением Гюго, где также речь шла о самоубийстве молодого человека. Молодые люди склонны повторять действия, которые они увидели. Если молодежь смотрит видео, где условно две девушки прыгают с крыши, то большая вероятность, что некоторые из представителей молодого поколения это повторят. Во многих странах было проведено исследование. Действительно, такие выводы подтверждались. Молодые люди повторяют те способы самоубийства, которые видят по телевизору или в мессенджерах. Они склонны повторять этот сценарий. В этом особенность. В Австрии в прессе запрещено каким-то образом писать о детских суицидах. В ряде стран считается, что пресса не должна повторять заразительный сценарий», - считает эксперт.

Какую ошибку допускают журналисты при освещении темы суицида?

«Очень часто наши журналисты делают ошибку. Это прослеживалось на примере одного из последних самоубийств в Алматы, когда были выбраны некорректные заголовки: «Мальчик выбросился из окна после беседы со школьным психологом». Это непрофессионально. Получается, что пресса выдает события за причину. Пока еще ничего неизвестно, но журналисты уже предвосхитили события и назначили виновного. Все решили, что школьный психолог виноват в самоубийстве мальчика. Это неправильно, потому что суицид – это комплексная проблема. То, что с человеком произошло в последний момент, стало последней каплей, что спровоцировала на такой поступок», - отметила Диана Окремова.

Глава Правового медиа-центра также перечислила и другие допускаемые ошибки представителями СМИ: чрезмерное вмешательство в частную жизнь, опубликование деталей: где он учился, с кем жил, какая была семья. По словам спикера, такие факты могут воздействовать на родственников и близких, стать достаточно травмирующей информацией.

«Желательно не давать ссылки на подобные статьи, чтобы у человека не возникало ощущения, что все везде плохо, и это не множило негатив. Описание его тяжелой жизни, то есть, когда журналисты начинают выдавать подробности, вытаскивают все «грязное белье». Один из примеров – как у человека было много кредитов, муж гулял. Вспомните случай, когда женщина с детьми выбросилась из окна. Это было осенью в Алматы. Что сделали журналисты после случившегося? Они вытащили все подробности из ее жизни: что у нее были кредиты, муж гулял, у них все было плохо, она просила о помощи. Во-первых, это грубое вмешательство в частную жизнь, это неприятно для родственников. Во-вторых, для людей, находящихся в подобной ситуации, это может быть примером и разрешением. Это все подражательный пример», - считает медиаэксперт.

Главные принципы журналиста при освещении детского суицида

По словам Дианы Окремовой, при освещении таких событий журналисты должны руководствоваться главным принципом - не навредить. Максимально осторожно нужно подходить к освещению подробностей, нужно думать о том, чтобы не навредить родственникам, не разглашать персональную информацию и не провоцировать такое же поведение сверстников.

«Во-первых, не стоит гипертрофировать событие: давать громкие заголовки, притягивающие внимание, публиковать большие фотографии или размещать их на первых полосах. То есть, не следует делать из этого сенсацию. Желательно не использовать слова, вызывающие ощущение паники, ужаса. Вместе с этим, не стоит героизировать этих детей. Сверстники, увидев или прочитав об этом, могут сказать: он бросился с крыши и стал знаменитым, я тоже могу это сделать», - отметила глава Правового медиа-центра.

По ее словам, детский суицид не должен стать примером для подражания. Поэтому эксперт рекомендует журналистам не давать подробности того, каким образом совершено самоубийство, где это случилось. Это тоже может стать инструкцией к совершению суицидов.

«Журналист не должен забывать о том, что он журналист, а не писатель остросюжетного романа»

«Нужно использовать достоверные источники, желательно писать без эмоций. Журналист не должен забывать о том, что он журналист, а не писатель остросюжетного романа. Понятно, что такие события в обществе вызывают сильный резонанс. Люди пытаются найти виновного, но журналисты не должны способствовать этому. Бывали случаи, когда предвосхищение событий приводило к печальным результатам: кто-то пошел кого-то убивать, посчитав, что человек в чем-то виновен. Материалы, которые пишет журналист, не должны заканчиваться безвыходно и негативно. Они не должны создавать ощущение тотальной депрессии. Желательно использовать мнение экспертов в сфере психологии, психиатрии и делать фокус внимания на том, как предотвратить такую ситуацию или куда можно обратиться, если человек находится в трудной жизненной ситуации, с кем может поговорить», - считает медиаэксперт.

Что касается привлечения к ответственности за написание открытых статей о детском суициде, по словам Дианы Окремовой, у нас достаточно различной ответственности по закону о СМИ, кодексы по разглашению персональных данных, частной жизни. Ответственность также предусмотрена за раскрытие персональной информации о ребенке, пострадавшем от насилия.

«Законы предусматривают всю возможную ответственность. Наверное, журналистам нужно прививать этические стандарты, чтобы они понимали, каким образом освещать такие события. Я всегда даю такую рекомендацию журналистам: когда они сомневаются писать или не писать, говорю: поставьте себя на место мамы или отца этого ребенка. Вы открываете сайт или (включаете - ред.) телевизор, сюжет об этой трагедии будет крутиться в эфире. Что бы сильно ранило? Эта мысль многих отрезвляет, потому что они понимают, что некоторые вещи, которые они делают, необязательно публиковать. Потому что это будет ранить людей, которые живут, потеряв близкого человека, становятся подвержены самоубийству. У журналистов нужно развивать этические стандарты», - отметила медиаэксперт.

«Этические стандарты нужно развивать у всех гражданских журналистов»

Однако, по словам Дианы Окремовой, проблема кроется в «гражданских журналистах»: сообществах блогеров и различных пабликах.

«Это беда бедой, потому что люди публикуют фото в своих аккаунтах, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на чью-то жизнь. Вы найдете видео попыток самоубийств и изображение людей в состоянии беспомощности. В чем иногда заключается ошибка журналистов: они берут из пабликов фото и видео и публикуют у себя. Этические стандарты нужно развивать у всех гражданских журналистов: пользователей социальных сетей, блогеров, которые распространяют сообщения через мессенджеры», - добавила эксперт.

Отметим, что Правовой медиа-центр проводит обучающие мероприятия, вебинары с участием международных экспертов, где учат и доводят до журналистов информацию о том, как нельзя делать и что можно.

«К сожалению, всегда находятся журналисты, которые делают неправильно или публикуют фото с места событий. Хотя, необходимо признать, что в последние годы журналисты стали разумно подходить к этому вопросу. Некоторые из них звонят нам, советуются, прежде чем что-то публиковать. Этические нормы медленно, но внедряются. Если журналист подготовил текст, но не уверен в чем-то, он всегда может нам выслать текст и мы дадим рекомендации: как лучше построить фразу, чтобы она не выглядела противозаконной или неправильной с точки зрения этики. Мы также сотрудничаем с международными организациями, НПО. Проводим много обучающих мероприятий. Вхожу в Комитет по этике по саморегулированию. Мы разбираем публикации и делаем обращения в СМИ: как освещать эту тему. Также стараемся привлекать международные организации», - добавила Диана Окремова.