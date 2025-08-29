Осетры, миллиарды и оружие: громкие задержания на границе Казахстана в августе

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в августе 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы — 39 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы — 25 иностранных граждан.

Предотвращено 1 352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

наркотических средств — более 5 кг;

оружия, боеприпасов — 47 фактов (1 ед. огнестрельного, 1 — травматического, 1 — газового, 1 — пневматического, 151 — холодного оружия, 191 боеприпас);

религиозной литературы — 18 фактов (678 экз.);

ГСМ — 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;

товаров народного потребления — 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;

валюты — 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств — 9 ед.;

орудий браконьерского лова — более 21 км сетей и крючковых орудий;

рыб осетровых видов — 240 шт. (1 440 кг);

рыб частиковых видов — 28 шт. (19 кг);

сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Пограничная служба также проинформировала, что с 25 августа на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска «Кеген» (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы.