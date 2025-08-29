РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:40, 29 Август 2025 | GMT +5

    Осетры, миллиарды и оружие: громкие задержания на границе Казахстана в августе

    КНБ отчитался о результатах деятельности Пограничной службы в августе 2025 года, передает агентство Kazinform.

    КНБ РК ҚР ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в августе 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

    • за нарушение границы — 39 иностранных граждан;
    • за попытку нарушения границы — 25 иностранных граждан.

    Предотвращено 1 352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

    • наркотических средств — более 5 кг;
    • оружия, боеприпасов — 47 фактов (1 ед. огнестрельного, 1 — травматического, 1 — газового, 1 — пневматического, 151 — холодного оружия, 191 боеприпас);
    • религиозной литературы — 18 фактов (678 экз.);
    • ГСМ — 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;
    • товаров народного потребления — 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;
    • валюты — 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

    Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

    • плавательных средств — 9 ед.;
    • орудий браконьерского лова — более 21 км сетей и крючковых орудий;
    • рыб осетровых видов — 240 шт. (1 440 кг);
    • рыб частиковых видов — 28 шт. (19 кг);
    • сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.

    Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

    Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.

    Пограничная служба также проинформировала, что с 25 августа на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска «Кеген» (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы.

    Теги:
    Закон и право КНБ Пограничники Граница Статистика
    Наталья Мосунова

Автор
    Наталья Мосунова
    Автор
