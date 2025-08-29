Осетры, миллиарды и оружие: громкие задержания на границе Казахстана в августе
КНБ отчитался о результатах деятельности Пограничной службы в августе 2025 года, передает агентство Kazinform.
В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в августе 2025 года во взаимодействии с компетентными органами задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы — 39 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы — 25 иностранных граждан.
Предотвращено 1 352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:
- наркотических средств — более 5 кг;
- оружия, боеприпасов — 47 фактов (1 ед. огнестрельного, 1 — травматического, 1 — газового, 1 — пневматического, 151 — холодного оружия, 191 боеприпас);
- религиозной литературы — 18 фактов (678 экз.);
- ГСМ — 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;
- товаров народного потребления — 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;
- валюты — 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.
Пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств — 9 ед.;
- орудий браконьерского лова — более 21 км сетей и крючковых орудий;
- рыб осетровых видов — 240 шт. (1 440 кг);
- рыб частиковых видов — 28 шт. (19 кг);
- сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме.
Пограничная служба также проинформировала, что с 25 августа на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска «Кеген» (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы.