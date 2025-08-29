РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:19, 29 Август 2025 | GMT +5

    Из Астаны на срочную службу призовут 1100 человек

    В соответствии с Указом Главы государства со 2 сентября во всех регионах страны начнут работу городские и районные призывные комиссии, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    р
    Фото: Акорда

    За этот период ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований пополнят около 22 тысяч молодых граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказали заместитель начальника департамента по делам обороны Астаны Ануар Аубакиров и представитель ведомства Гани Артыков.

    Призывников распределят по следующим воинским формированиям:

    ⦁ в Вооруженные Силы — свыше 10 тысяч;

    ⦁ в Национальную гвардию — более 7 тысяч;

    ⦁ в Пограничную службу КНБ — свыше 2 тысяч;

    ⦁ в Министерство по чрезвычайным ситуациям — более 300;

    ⦁ в Службу государственной охраны — около 300 человек.

    Только из Астаны в рамках осеннего призыва на срочную воинскую службу отправятся более 1100 юношей.

    Процедура призыва в этом году организована в максимально прозрачном и удобном для граждан формате. Призывникам направляются персональные повестки, а также SMS-уведомления через единый контакт-центр 1414. Кроме того, в департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики и официальные страницы в социальных сетях, что позволяет гражданам быстро и открыто получать всю необходимую информацию.

    Ранее стало известно, что Минобороны РК хочет признать СМС-уведомление о призыве официальным.

    Теги:
    Армия Призыв Минобороны РК Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают