Из Астаны на срочную службу призовут 1100 человек

За этот период ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований пополнят около 22 тысяч молодых граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказали заместитель начальника департамента по делам обороны Астаны Ануар Аубакиров и представитель ведомства Гани Артыков.

Призывников распределят по следующим воинским формированиям:

⦁ в Вооруженные Силы — свыше 10 тысяч;

⦁ в Национальную гвардию — более 7 тысяч;

⦁ в Пограничную службу КНБ — свыше 2 тысяч;

⦁ в Министерство по чрезвычайным ситуациям — более 300;

⦁ в Службу государственной охраны — около 300 человек.

Только из Астаны в рамках осеннего призыва на срочную воинскую службу отправятся более 1100 юношей.

Процедура призыва в этом году организована в максимально прозрачном и удобном для граждан формате. Призывникам направляются персональные повестки, а также SMS-уведомления через единый контакт-центр 1414. Кроме того, в департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики и официальные страницы в социальных сетях, что позволяет гражданам быстро и открыто получать всю необходимую информацию.

Ранее стало известно, что Минобороны РК хочет признать СМС-уведомление о призыве официальным.