Осенне-зимняя охота в Карагандинской области: что нужно знать

Специалисты напоминают: охота требует соблюдения строгих правил и документов, а нарушения грозят штрафами и уголовной ответственностью.

Согласно установленным срокам, охота на птиц разрешена следующим образом: кулика, вальдшнепа, перепела, голубя и куропатки — до 30 ноября; гагары, гуся (кроме редких видов) и тетерева — до 15 декабря.

Среди животных с 1 сентября можно добывать кабана (до 31 декабря), барсука (до 15 ноября на севере и до 15 декабря на юге), а также сурков до момента их залегания.

Остальные виды открываются позже: ондатра — с 1 октября по 15 февраля; корсак, лисица, хорёк, американская норка и зайцы — с 1 ноября по 15 февраля; сибирская косуля, марал и лось — на самок и молодняк с 15 сентября по 31 декабря, а на самцов охота была разрешена с 15 июля; волк — с 1 ноября по 1 марта.

Для выхода на охоту необходимо иметь удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение оружия, путёвку в выбранное хозяйство и специальное разрешение на отстрел конкретных видов. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей. Соблюдение норм помогает сохранить природные ресурсы региона и избежать проблем с законом.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Казахстан охотничьи угодья занимают 170 млн 161 тыс. гектаров, что составляет 63% от общей площади страны.