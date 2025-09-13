РУ
    16:46, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Осенне-зимняя охота в Карагандинской области: что нужно знать

    В Карагандинской области официально открыт осенне-зимний сезон охоты, который продлится до середины февраля, передает корреспондент агентства Kazinfom.

    л
    Фото: pexels

    Специалисты напоминают: охота требует соблюдения строгих правил и документов, а нарушения грозят штрафами и уголовной ответственностью.

    Согласно установленным срокам, охота на птиц разрешена следующим образом: кулика, вальдшнепа, перепела, голубя и куропатки — до 30 ноября; гагары, гуся (кроме редких видов) и тетерева — до 15 декабря.

    Среди животных с 1 сентября можно добывать кабана (до 31 декабря), барсука (до 15 ноября на севере и до 15 декабря на юге), а также сурков до момента их залегания.

    Остальные виды открываются позже: ондатра — с 1 октября по 15 февраля; корсак, лисица, хорёк, американская норка и зайцы — с 1 ноября по 15 февраля; сибирская косуля, марал и лось — на самок и молодняк с 15 сентября по 31 декабря, а на самцов охота была разрешена с 15 июля; волк — с 1 ноября по 1 марта.

    Для выхода на охоту необходимо иметь удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение оружия, путёвку в выбранное хозяйство и специальное разрешение на отстрел конкретных видов. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей. Соблюдение норм помогает сохранить природные ресурсы региона и избежать проблем с законом.

    Ранее сообщалось, что на территории Республики Казахстан охотничьи угодья занимают 170 млн 161 тыс. гектаров, что составляет 63% от общей площади страны.

    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Животные
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
