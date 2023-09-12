Осенью в Алматы высадят 298 тысяч деревьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года запланирована посадка 320 тысяч деревьев, из них 22 тысячи высажено весной, оставшиеся начнут высаживать с 20 сентября. В настоящее время озеленители подготавливают почву, выкапывают лунки, которые по технологии должны проветриваться в течение 5-10 дней до высадки саженцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осенняя посадка деревьев охватит все районы города: Медеуский - 22 тысячи единиц, Жетысуский - 16 тысяч, Турксибский - 28 тысяч, Наурызбайский - 10 тысяч, Алмалинский, Ауэзовский и Бостандыкский - по 5 тысяч, Алатауский - 207 тысяч. Широкомасштабное озеленение в Алатауском районе включает территорию индустриальной зоны и санитарно-защитной зоны возле ТЭЦ-2, сквер Карасу, участок южнее улицы Монке би, а также участки вдоль магистральных улиц и дворовых территорий новых микрорайонов.

По рекомендациям специалистов, вдоль улиц высадят широколиственные вязы, дубы, клены, ясени, тополя, а в парках и скверах - катальпы, березы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы). Эти породы древесных растений имеют густую и широкую крону, создают плотную тень и хорошо задерживают потоки загрязненного воздуха. Преимущественно будут закупаться мужские особи тополя, это позволит сократить образование тополиного пуха и снизить уровень сезонных аллергий среди населения.

«Тополя - это двудомные растения, у которых есть как мужские, так и женские особи. Женские после созревания выдают большое количество пуха, что вызывает аллергические реакции у многих людей. Мужские экземпляры такую реакцию не дают», - пояснила генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

Все выбранные для посадки растения прошли многолетние испытания и показали свою устойчивость к морозам, засухе и вредным выбросам в городе.

Согласно новым Правилам содержания и защиты зеленых насаждений г.Алматы ужесточены требования по подбору саженцев – они должны быть определённого размера (высотой не менее 2-2,5 м), с хорошо сформированной закрытой корневой системой и с комом. Данные меры увеличивают шанс на то, что деревья приживутся, а процент отпада будет меньше.