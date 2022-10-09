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    12:47, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Осень в горах близ Алматы заиграла яркими красками

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Осень – яркая и живописная пора. В это время природа меняет краски, деревья и травы из зеленых превращаются в ослепительную мозаику всех оттенков желтого и красного. Именно такое разнообразие цветов придает осени неповторимую красоту, особую атмосферу и настроение. МИА «Казинформ» предлагает полюбоваться снимками, сделанными в горах близ Алматы, в урочище Медеу и его окрестностях.

    Урочище Медеу расположено на северном склоне хребта Заилийского Алатау в живописной долине реки Малая Алматинка. По склонам гор преобладает хвойная растительность с примесью широколиственных пород и кустарников. Сюда люди приезжают отдохнуть душой и телом вдали от городской суеты, подышать свежим воздухом и фотографироваться.

    Медеу - одна из главных достопримечательностей Алматы и Казахстана. Туристов из разных стран, а также местных здесь можно встретить круглый год. Сами алматинцы в горах в основном бывают в выходные дни. На Медеу многие приезжают с семьями, с детьми. Ценители природы и красоты считают, что именно осень – идеальное время прогулок по горным и предгорным местностям, наслаждаться обилием ярких красок.





    Теги:
    Природа Алматы Алматинская область
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