Осень в горах близ Алматы заиграла яркими красками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Осень – яркая и живописная пора. В это время природа меняет краски, деревья и травы из зеленых превращаются в ослепительную мозаику всех оттенков желтого и красного. Именно такое разнообразие цветов придает осени неповторимую красоту, особую атмосферу и настроение. МИА «Казинформ» предлагает полюбоваться снимками, сделанными в горах близ Алматы, в урочище Медеу и его окрестностях.

Урочище Медеу расположено на северном склоне хребта Заилийского Алатау в живописной долине реки Малая Алматинка. По склонам гор преобладает хвойная растительность с примесью широколиственных пород и кустарников. Сюда люди приезжают отдохнуть душой и телом вдали от городской суеты, подышать свежим воздухом и фотографироваться.

Медеу - одна из главных достопримечательностей Алматы и Казахстана. Туристов из разных стран, а также местных здесь можно встретить круглый год. Сами алматинцы в горах в основном бывают в выходные дни. На Медеу многие приезжают с семьями, с детьми. Ценители природы и красоты считают, что именно осень – идеальное время прогулок по горным и предгорным местностям, наслаждаться обилием ярких красок.







