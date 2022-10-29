Осень в Алматы в самом разгаре - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Увидеть Алматы во всей его красе нужно с высоты. Поэтому многие жители и гости мегаполиса стараются побывать в парке Кок-Тобе, откуда открывается замечательный вид на город. Осенью он еще красивее. Доказательства тому - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Осень в Алматы в самом разгаре. Это время года одно из самых чудесных и красивых, чтобы насладиться природой, сделать красивые фотографии. А парк Кок-Тобе, который является одним из символов Алматы и всего Казахстана, хорошее место, где можно отлично провести время. Он расположен на пике горы на высоте 1100 метров над уровнем моря. Здесь можно встретить людей, гуляющих с семьями и детьми, туристов, молодежь и влюбленных, наслаждающихся красивым видом, закатом или рассветом.

Ночью и утром в самом крупном городе Казахстана уже прохладно, но днем светит яркое солнце. Если в первой половине октября дожди хоть и отмечались, но были они небольшие и кратковременные, то во второй половине месяца характер погоды несколько изменился, а в последние дни уже практически ежедневно выпадают осадки.