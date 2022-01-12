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Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

12 Января 2022 14:06
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Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 15 декабря циклон принесет в Казахстан осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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«Зима в этом году балует казахстанцев относительно теплой погодой. Быстро меняются синоптические процессы, принося то морозы, то тепло. Вот и очередной антициклон уже отходит за пределы территории страны, унося с собой морозы. А с запада быстро движется циклон.

Смещаясь через нашу страну, уже 15 декабря он покроет практически все области Казахстана, принося с собой осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления. А столбики термометров стремительно поползут вверх, и даже в северных регионах в дневные часы ожидается всего 0-5 градусов мороза», - сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

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#Казгидромет   #Погода   #Природа  
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