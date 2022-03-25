Осадки в северных регионах Казахстана ожидаются 25 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов в северных регионах Казахстана 25 марта пройдут осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга – сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днём 3-5 градусов тепла. По области ожидается туман.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидается туман.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 8-10 тепла.

В Караганде переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 12-14 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градуса мороза, днём 8-10 тепла.

В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 7-9 тепла. В горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололёд.

В Туркестане переменная облачность, ночью дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке – низовая метель.