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    00:05, 25 Март 2022 | GMT +6

    Осадки в северных регионах Казахстана ожидаются 25 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов в северных регионах Казахстана 25 марта пройдут осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга – сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днём 3-5 градусов тепла. По области ожидается туман.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидается туман.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 8-10 тепла.

    В Караганде переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается туман.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 12-14 тепла. По области ожидается туман.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

    В Петропавловске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются гололёд, низовая метель.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градуса мороза, днём 8-10 тепла.

    В Таразе переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 7-9 тепла. В горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололёд.

    В Туркестане переменная облачность, ночью дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла. По области ожидается туман.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидается туман.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается низовая метель.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 мороза.

    В Алматы переменная облачность, ночью дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью до 2 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла.

    Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке – низовая метель.

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