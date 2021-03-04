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    00:04, 04 Март 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 4 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением Северо-Западного циклона на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге РК - сильные осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.

    В Акмолинской, Павлодарской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами ожидается низовая метель, в Акмолинской области местами, в Павлодарской области днем местами – гололед.

    В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидаются туман, метель, днем – гололед.

    В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами гололед, в Карагандинской области – местами низовая метель.

    В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

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