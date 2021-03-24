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    00:02, 24 Март 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 24 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 24 марта сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега, ночью на севере сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге – гроза, на юго-западе – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Павлодарской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.

    В Атырауской области усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 17-22 м/с, пыльная буря.

    В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области – гроза.

    В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман.

    В Костанайской области местами ожидается туман.

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