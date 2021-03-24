Осадки ожидаются в Казахстане 24 марта
В Павлодарской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.
В Атырауской области усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 17-22 м/с, пыльная буря.
В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области – гроза.
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман.
В Костанайской области местами ожидается туман.