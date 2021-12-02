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Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря

2 Декабря 2021 00:06
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Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря ложбина Северо-западного циклона будет смещаться через западные регионы РК, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед и низовую метель. На востоке и юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В западной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем - гололед, на юге области – туман.

На западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на востоке области – туман.

На севере, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на западе, севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель, на большей части области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря, утром и днем на западе, севере, в горных районах области – усиление ветра 15-20, в горных районах порывы 23 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед, ночью на западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области ожидается гололед.


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