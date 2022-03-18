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    00:03, 18 Март 2022 | GMT +6

    Осадки ожидаются на юге Казахстана 18 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана 18 марта ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга ночью пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на востоке, юго-востоке области, в горных районах гололед, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра 15-20, временами 23-28 м/с.

    В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере области, в горных и предгорных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах – гололедица, на юго-западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре области усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юге области - гололед.

    На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 16 м/с ночью с низовой метелью, на юге области ночью - туман.

    На юге Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, на северо-востоке области - туман.

    На юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, ночью и утром на севере области - туман.

    На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью на западе Атырауской областей ожидается туман.

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