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    00:36, 06 Март 2022 | GMT +6

    Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана 6 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки прогнозируют на большей части территории Казахстана 6 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, днём дождь, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 5-7 тепла. По области ожидаются гололёд, сильный ветер, пыльная буря.

    В Актобе переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 1-3 градуса мороза. По области ожидаются низовая метель, гололёд, сильный ветер.

    В Атырау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются метель, гололёд, сильный ветер.

    В Караганде переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 1-3 градуса мороза. По области ожидаются туман, гололёд, сильный ветер.

    В Кокшетау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, метель.

    В Костанае переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд, сильный ветер.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидаются гололёд, сильный ветер.

    В Павлодаре переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23-28м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 4-6 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, ночью дождь, ветер 4-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

    В Таразе переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 13-15 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

    В Уральске переменная облачность, ночью и днём осадки, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд, сильный ветер.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, сильный ветер.

    В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, гололёд, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 1-3 тепла.

    В Алматы переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

    В Шымкенте облачно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 11-13 тепла.

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