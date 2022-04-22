Осадки ожидаются на большей части Казахстана 22 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть территории Казахстана 22 апреля будет находиться под влиянием циклона. Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние – пройдут дожди, на востоке страны сильные осадки (преимущественно дождь), на севере, северо-западе – осадки (дождь с переходом в снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед, на севере, западе – туман, на юге, юго-востоке – гроза.

Ночью в Акмолинской области на севере, востоке области ожидаются туман, гололед, на севере, юго-востоке области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются на северной половине усиление ветра 18 м/с.

В Алматинской области при грозе усилится ветер 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра при грозе порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются ночью и утром на юго-западе туман, днем на востоке области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Карагандинской, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке области туман.

Днем в центре Кызылординской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Магистауской области ожидаются ночью и утром на северо-западе, юге туман, днем на западе, севере, юге области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, ночью на севере, востоке, в центре, днем на востоке области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается шквал, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

На юге Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.