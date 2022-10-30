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Осадки ожидаются 30 октября в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Октября 2022, 00:01
Осадки ожидаются 30 октября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге, юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

В Астане - переменная облачность, днем - небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы - переменная облачность, во второй половине дня - дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, дождь, утром и днем - временами сильный дождь. Ветер западный 8-13, утром и днем - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 тепла.

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