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    00:46, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Осадки ожидаются 25 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обострение синоптических процессов на территории РК вызовет в центре, на востоке, юге, юго-востоке осадки, в горных, предгорных районах юга и юго-востока – сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Лишь запад, юго-запад, север, северо-восток страны будут находится в поле повышенного давления, с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, в южных регионах - гроза, град, шквал.

    На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    Ночью на севере, западе, в горных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

    На юге, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, гроза, усиление ветра при грозе 17-22 м/с.

    Днем на юге Каргандинской области ожидается гроза, на юге области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на юге, западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Ночью на юге Костанайской области ожидается туман, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман, ночью на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке Западно-Казахстанской, ночью на западе Атырауской областей ожидается туман.


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