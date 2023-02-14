Осадки ожидаются 14 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О погоде на 14 февраля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

«Под влиянием ложбины северо-западного циклона на западе, северо-западе РК ожидается снег, на юго-западе, юге - осадки (снег, дождь), низовая метель, усиление ветра, на западе, юге - гололед. Лишь в северной половине, в центре, востоке, юго-востоке – погода без осадков. По РК ожидается туман», - говорится в сообщении Казгидромета.