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Осадки ожидаются 12-14 ноября в Казахстане
11 Ноября 2020 10:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-14 ноября большая часть Казахстана будет находиться подвлиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, гололед, в северных регионах порывистый ветер, который будет способствовать возникновению метелей.
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