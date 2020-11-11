Осадки ожидаются 12-14 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-14 ноября большая часть Казахстана будет находиться подвлиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами ожидаются туман, гололед, в северных регионах порывистый ветер, который будет способствовать возникновению метелей.