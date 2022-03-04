Осадки на западе Казахстана прогнозируют синоптики 4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиления ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днём 10-12 градусов тепла с дальнейшим понижением. По области ожидаются сильный дождь, гроза, шквальный ветер.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидается туман.

В Атырау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градуса тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), шквальный ветер.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 13-15 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 11-13 тепла.

В Таразе переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 16-18 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

В Уральске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман, гололёд.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, туман, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью до 2 градусов тепла, днём 11-13 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

Напомним, большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков.